Temporada 2020 de Grandes Ligas, a punto de cancelarse

Ciudad de México.- A pesar de que hace unos días dijo que estaba "100 por ciento seguro de que habría béisbol", el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, ya cambió sus palabras al señalar que este año la campaña podría no llevarse a cabo.

En una entrevista con Mike Greenberg para el especial "The Return of Sports" de ESPN, Manfred retiró los comentarios hechos a la misma cadena la semana pasada, cuando dijo "inequívocamente que vamos a jugar este año". "No estoy seguro. Creo que hay un riesgo real; y mientras no haya diálogo, ese riesgo real continuará", dijo Manfred cuando se le preguntó si confiaba en que habría una temporada.

También te puede interesar: Grandes Ligas ‘batea’ propuesta de jugadores de evitar más recortes salariales

El sindicato de jugadores dijo el sábado por la noche que no continuaría las negociaciones para iniciar la temporada y pidió a la MLB desarrollar el calendario a su gusto. "Sería inútil seguir dialogando con la Liga. Es hora de volver a trabajar. Díganos cuándo y dónde", dijo el sábado en un comunicado el director ejecutivo de la asociación de jugadores, Tony Clark.

Tras la postura de la asociación de jugadores, Manfred dijo que "no me siento confiado" de que habrá una temporada en 2020.