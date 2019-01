Se retira el mítico portero Petr Cech

Agencia

INGLATERRA.- Petr Cech, quién actualmente el portero pertenece a las filas del Arsenal, anunció este martes que se retirará del fútbol profesional a final de temporada.

De acuerdo a Vanguardia, en un comunicado publicado en sus redes sociales, el arquero de 36 años explicó que es su vigésima temporada como profesional y que siente que es el "momento exacto" para anunciar que se retirará al final de esta campaña.

"He jugado 15 años en la Premier League y he ganado cada trofeo posible. Siento que he conseguido todo lo que quise. Seguiré trabajando duro con el Arsenal para, con suerte, ganar un trofeo más esta temporada. Después, espero con ganas ver lo que la vida me trae fuera del campo", dijo el guardameta.

Cech comenzó su carrera en las categorías inferiores del Viktoria Plzen, del que pasó al Chmel Blsany, también de su país, y más tarde al Sparta de Praga, desde el que dio el salto al Rennes francés, con el que jugó dos temporadas antes de llegar a la Premier fichado por el Chelsea.

La etapa en Stamford Bridge fue la más exitosa de su carrera, con 494 partidos jugados, en lo que ganó cuatro títulos de la Premier League, una Liga de Campeones, cuatro FA Cup (Copa de Inglaterra), tres Copas de la Liga y dos Supercopas de Inglaterra.

Su peor momento con los 'Blues' llegó en 2006, cuando en un partido contra el Reading, Stephen Hunt, futbolista rival, le dio un rodillazo en la cabeza que le fracturó el cráneo y le obligó a jugar con un casco protector el resto de su carrera.

En el verano de 2015, el Arsenal pagó 14 millones al Chelsea y Cech recaló en el Emirates Stadium.

Bajo el mando de Arsene Wenger y ahora de Unai Emery, Cech ha disputado 129 partidos y ha levantado tres títulos más: dos Supercopas de Inglaterra y una FA Cup.

Esta temporada, sin embargo, ha perdido la titularidad en favor de Bernd Leno.

Cech, que ya se retiró de su selección, vistió en 124 ocasiones la camiseta de la República Checa y es el jugador que más veces lo ha hecho en la historia.