Philadelphia vs Inter de Miami Semifinal Leagues Cup: Todo lo que debes saber

Philadelphia e Inter de Miami, se medirán por la semifinal de la Leagues Cup 2023, el martes 15 de agosto a las 17:00 horas (Horario del centro de México) en el Subaru Park.

The Union llegan inspirados después de conseguir una victoria de forma agónica al 90+10 para imponerse 2-1 sobre los Gallos Blancos del Querétaro, los de la MLS se había adelantado desde el minuto 10 con gol de Añez, pero contrario a lo que esperaban el club de la Liga MX no bajo los brazos y les complicó más de la cuenta al 65 Sepúlveda consiguió el empate parcial, pero a segundos del silbatazo final Chris Donovan convirtió el tanto del triunfo, con polémica arbitral.

Los Zolos en las rondas previas de eliminación directa resolvieron todo en tandas de penales 4-3 ante New York RB y 5-4 ante el DC United, pretenden seguir en la lucha por el título.

Las Garzas han cambiado radicalmente tras la llegada del astro argentino antes de Messi el panorama era oscuro considerando que marchaban últimos en la actual temporada de la MLS.

“La Pulga” se ha echado al equipo al hombro y ha anotado un total de ocho goles en los cinco partidos que ha disputado, además de los refuerzos que lo acompañan Sergio Busquets y Jordi Alba quienes durante muchos años fueran sus socios en el Barcelona donde lo ganaron todo.

Inter de Miami en cuartos no tuvo piedad y goleo 4-0 al Charlotte FC, Josef Martínez de penal al 12, Robert Taylor al 32, un autogol de Malanda al 78 y un gol de Lionel al 86 cerraron la fiesta.

Previamente en octavos tras protagonizar un partidazo 4-4 con Dallas se impusieron en los penaltis 5-3 y en los dieciseisavos no tuvieron contratiempos para ganar 3-1 al Orlando City.

Dos clubes de la MLS que tienen un mismo objetivo llegar a la final, en el papel el Miami es favorito por tener a Messi, no deben subestimar a su rival que intentará concretar la campanada.

El partido lo podrás sintonizar en la plataforma streaming de Apple TV Plus.

47 entered. 4 remain. Only 1 can walk away victorious... who will it be? #LeaguesCup2023 🐐🐍🎸🤠 pic.twitter.com/k7gKcmKvI6