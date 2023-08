Philadelphia vs Monterrey duelo por el tercer lugar Leagues Cup ¿Cómo llegan los equipos?

Philadelphia y Monterrey se medirán en el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup 2023, el sábado 19 de agosto a las 16:00 horas (Horario del centro de México) en el Subaru Park.

The Union sufrió de una dolorosa derrota en las semifinales tras caer 1-4 ante el Inter de Miami de Lionel Messi, a pesar de contar con la localia, no pudieron hacerle frente a las Garzas, ahora buscaran reivindicarse con sus aficionados y cerrar con un triunfo en el certamen internacional.

Previamente los Zolos habían dejado en el camino a los Gallos Blancos del Querétaro a quienes derrotaron 2-1, además de vencer en tandas de penales a New York RB y a DC United.

We’ve got the chance to secure a spot in 2024 @TheChampions Cup in our final @LeaguesCup fixture.



