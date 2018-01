Coutinho aún no debutará en el Barcelona por lesión

Agencia

ESPAÑA.- Philippe Coutinho no debutará a corto plazo con el Barcelona. El primer comunicado del club azulgrana posterior a su fichaje fue un comunicado médico en el que se hace referencia que el brasileño sufre una "lesión evolutiva en el recto anterior del muslo derecho" y que le mantendrá alejado de los terrenos de juego unas tres semanas.

El plazo de baja especificado por el Barça es de ‘unos 20 días’ a la espera de la evolución de una lesión que ya le impidió jugar los últimos partidos con el Liverpool y que, por tanto, no le permitirá ni presentarse el jueves frente al Celta y tampoco, viajar al complicado estadio de Anoeta, informa el portal ESPN.

También te puede interesar: ¡Ya es oficial! Coutinho jugará en el Barça hasta 2023

🔊 @jmbartomeu: "All the Barça fans are excited to have @Phil_Coutinho here. It hasn't been easy but his effort in coming along with his strength and patience have been key" #CoutinhoDay pic.twitter.com/UZbGRaESX2