El Barcelona es Messi, afirma Eto'o

Barcelona.- El Barcelona debe hacer todo lo posible por retener a Lionel Messi, pues en caso de que salga el equipo se tendrá que buscar otro nombre, afirmó Samuel Eto'o, ex jugador culé a TyC Sports.

"Messi es como mi hijo. Lo quiero tanto como un hijo y quiero siempre lo mejor para él. El Barcelona es Messi. Creo que si Messi decide marcharse, entonces tenemos que intentar buscar otro nombre al club. Creo que la suerte que tenemos en Barcelona es tener al mejor jugador de todos los tiempos y hay que hacer todo para que termine su carrera en Barcelona", dijo el camerunés, quien compartió el vestidor culé con “La Pulga".

Tras la eliminación en la Champions League, luego de perder 8-2 ante el Bayern Múnich, nuevos rumores sobre la salida de Messi han salido. Aunque no hay nada concreto.

Eto’o y Messi. (Foto: AP)

El que parece tener las horas contadas es el técnico Quique Setién, y es Ronaldo Koeman el más adelantado para tomar el mando.

"Si la junta directiva decide que sea Koeman, le desearemos mucha suerte. Él conoce la casa y ya demostró que tiene capacidad para ser el entrenador del Barcelona", agregó Eto'o.

"En algún momento, es seguro que Xavi va a terminar entrenando al Barcelona. Hay muy buenos técnicos de aquel plantel en el que yo estuve: Víctor Valdés, Rafa Márquez, Gio Van Bronckhorst, Gaby Milito... Creo que Gaby va a ser uno de los mejores técnicos del mundo".

Son duros momentos

El otrora delantero comentó que el equipo está pasando por duros momentos por la mala racha. "Creo que el primero que sufre cuando las cosas van mal es el jugador. Jugar en clubes como Barcelona, Real Madrid o Manchester United siempre te exige ganar. Siempre. Y eso es diferente en otros clubes que vienen más abajo donde, si un año ganas, está bien. Y si al siguiente pierdes, no pasa nada. No. En Barcelona, Real Madrid y Manchester United, llegas a una Final pero la pierdes y no ganaste nada", finalizó.