Aficionados piden la salida del 'Piojo' Herrera del América

CIUDAD DE MÉXICO.- El América quedó eliminado de la Copa MX y muchos aficionados ya no quieren a Miguel Herrera como técnico del equipo.

Se había ganado el cariño de la afición tras su último título, sin embargo su regreso no ha sido lo esperado, por lo que sus seguidores le han dado la espalda, informó Vanguardia MX.

El equipo sigue en la segunda posición en el Apertura 2018, pero su fútbol no termina por convencer.

Que a Miguel Herrera se le haga más fácil culpar al chavo Carlos Vargas que a Renato Ibarra (que no ha destacado en América a pesar de las oportunidades que le regalan) del fiasco de ayer significa que el Piojo no quiere ni confía en los jóvenes #FueraPiojo

Bajo el hashtag #FueraPiojo, los seguidores del América se manifestaron en las redes sociales, tras la derrota.

Entre los comentarios reclaman la pobre idea futbolística así como sus pocos logros.

Hasta el momento Miguel Herrera no se ha pronunciado al respecto, pero los medios de comunicación esperan que hoy mismo emita su postura.

Logros de @MiguelHerreraDT



-Bajar a Henry del Mundial

-Destruir la carrera de Lainez

-Pitiza vs Tigres

-Pitiza vs Monterrey

-Pitiza vs Santos

-Pitiza vs Necaxa

-Pitiza vs Juarez

-Hacer el Kikin challenge

-Hacer el Deli Alli challenge



Por eso y muchas cosas más #FueraPiojo