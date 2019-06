Pierde el bicampeón Chile ante Uruguay con gol de Cavani

Redacción/Gonzalo Franco

Con Uruguay que ganó 1-0 a Chile, y con el empate 1-1 entre Japón y Ecuador, ha concluído este lunes la ronda de fase de grupos de la Copa América Brasil 2019.

Los goles de hoy fueron obra de Edinson Cavani, por Uruguay; Angel Mena, del León de México, por Ecuador, y Shoya Nakajima, por los nipones.

Con los resultados arriba comentados, los charrúas terminan como líderes del Grupo C con 7 puntos y enfrentarán a Perú en cuartos de final el 29 de junio, mientras que los andinos, vigentes bicampeones de Copa América, quedan segundos, con 6 puntos, y se medirán a Colombia el 28 de junio.

Los chilenos defenderán su bicampeonato ante la aguerrida Colombia

Los otros dos enfrentamientos de cuartos de final serán:

Brasil, líder del Grupo A, contra Paraguay, que solo hizo 2 puntitos en el Grupo B, por debajo de Colombia (9) y Argentina (4)

Y Venezuela, invicto segundo lugar del pelotón A con 5 puntos, enfrentará a la Argentina de Messi, segundo lugar del escuadrón B.

Cuartos de final

Brasil vs Paraguay

Colombia vs Chile

Uruguay vs Perú

Argentina vs Venezuela