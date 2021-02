Volar entre las nubes, causa del mortal accidente de Kobe Bryant: NTSB

Los Ángeles.- El piloto del helicóptero en el que perecieron Kobe Bryant y otros siete pasajeros el año pasado ignoró su entrenamiento y violó las reglas de vuelo al navegar en medio de una espesa neblina, dijeron las autoridades federales de seguridad aérea durante una audiencia el martes que busca establecer las causas probables del siniestro.

El piloto Ara Zobayan problamente se desorientó de tal manera que no pudo discernir si la aeronave subía o bajaba, según la conclusión de los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus siglas en inglés).

La agencia criticó la decisión de Zobayan de volar directamente hacia las nubes, resaltando que quebrantó los procedimientos federales que le requerían poder observar hacia donde se dirigía antes que el helicóptero se estrelló en una ladera del sur de California tras un trayecto de unos 40 minutos.

Zobayan fue una de las nueve personas que murieron, entre ellas la hija de 13 años de Bryant, Gianna.

El piloto desatendió su entrenamiento al quedar desorientado dentro la espesa neblina, una condición que puede afectar a los pilotos al encontrarse con poca visibilidad, sin poder determinar si está alzando vuelo o descendiendo o discernir la dirección de la aeronave, dijeron los investigadores.

Poco antes que el helicóptero se desplomara, Zoboyan dijo a los controladores aéreos que estaba alzando vuelo y que estaba cerca de salir de las nubes.

Pero los investigadores de la NTSB dijeron que el helicóptero Sikorsky S-76 en realidad se inclinaba lateralmente y empezaba a descender de forma acelerada, añadieron los investigadores.

También mencionaron que Zobayan no presentó un plan de vuelo de emergencia y prefirió no aterrizar en un aeropuerto cercano para esperar que el mal tiempo se despejara.

Ignoró lo aprendido en su entrenamiento

Se han producido 184 accidentes de aeronaves entre 2010-2019 por el efecto de desorientación, incluyendo 20 de helicóptero que resultaron en fatalidades, dijo la NTSB.

Michael Graham, miembro de la NTSB, dijo que Zobayan ignoró su entrenamiento y añadió que mientras los pilotos de helicópteros persistan en volar en medio de las nubes sin depender de los instrumentos, lo cual requiere de un alto nivel de entrenamiento, “un cierto porcentaje no saldrá vivo”.

“¿Qué parte de una nube, cuando tomas las lecciones de reglas visuales de vuelo, es la que los pilotos no terminan de entender?", agregó el subdirector de la NTSB Bruce Landsberg.

Bryant, Gianna y los otros seis pasajeros viajaban de Orange County a un torneo juvenil de baloncesto en su academia en Ventura County el 26 de enero de 2020, cuando el helicóptero se topó con una densa neblina en el Valle de San Fernando, al norte de Los Ángeles.

No se identificó una falla mecánica y se cree que el desastre fue accidental, según dijo la NTSB previamente. El helicóptero no cargaba con la llamada “caja negra” de artefactos de grabación, lo cual no era requerido.

