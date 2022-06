La Fórmula 1 está lista para recibir a un piloto gay :Sebastián Vettel

Cada año, durante junio, el mundo celebra el "Mes del Orgullo", en el cual se conmemora el inicio del movimiento de liberación homosexual. El deporte no se queda atrás y el piloto Sebastián Vettel manifestó que la Fórmula 1 está lista para recibir a un piloto gay y sería algo positivo para eliminar los prejuicios.

