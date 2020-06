Pilotos se unen a Hamilton en contra del racismo

Ciudad de México.- Varios pilotos de Fórmula 1 se sumaron para condenar el racismo después de que Lewis Hamilton criticara enérgicamente el silencio de su deporte por el asesinato de George Floyd.

Hamilton se mantiene como el único piloto de tez negra dentro de la máxima categoría y criticó el silencio en la F1 que contrasta con la indignación por la muerte de Floyd que se extendió por todo el mundo.

También te puede interesar: Por fin, luz verde a la temporada de F1; aprueba el Gran Premio de Austria

"Veo a aquellos de ustedes que se mantienen en silencio, algunos de ustedes las estrellas más grandes, pero permanecen en silencio en medio de la injusticia", escribió en Instagram el domingo.

"Soy una de las únicas personas de color allí, pero estoy solo. Hubiera pensado que a estas alturas verías por qué sucede esto y dirías algo al respecto, pero no puedes estar a nuestro lado. Sólo sé quién eres, y te veo”.

Llega la reacción

Este lunes por la mañana Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Lando Norris, George Russell, Carlos Sainz, Nicholas Latifi y el mexicano Sergio Pérez ya habían respondido.

#BLACKLIVESMATTER

To be completly honest, I felt out of place and uncomfortable sharing my thoughts on social media about the whole situation and this is why I haven't express myself earlier than today.

And I was completely wrong. 1/3 — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 31, 2020

Leclerc volante de Ferrari respondió apologéticamente con una declaración que no estaba seguro de cómo articular sus sentimientos públicamente. "Para ser completamente honesto, me sentí fuera de lugar e incómodo compartiendo mis pensamientos en las redes sociales sobre toda la situación y es por eso que no me he hecho expresar antes de hoy", publicó en Twitter.

"Y yo estaba completamente equivocado. Todavía me cuesta encontrar las palabras para describir la atrocidad de algunos videos que he visto en Internet. El racismo necesita ser recibido con acciones, no con silencio. Por favor, participe activamente, participe y anime a otros a difundir la conciencia. Es nuestra responsabilidad alzar la voz contra la injusticia. No me quedo callado. Estoy #BlackLivesMatters".

George Russell de Williams también parecía sentirse envalentonado por el papel principal de Hamilton. "Todos tenemos voz para hablar por lo que es correcto y hasta ahora no sabía cómo usar la mía en esta situación", escribió en Twitter.

"Para hacerme eco de las palabras de Charles Leclerc, me sentí fuera de lugar compartiendo mis pensamientos sobre estas atrocidades públicamente. Me cuesta comprender lo que estoy viendo en las noticias y en las redes sociales en este momento, y honestamente, todavía no encuentro las palabras para expresar cómo me hace sentir”.