Mexicano hace su primer salvamento con los Toronto Blue Jays

TORONTO, Canadá.- Los Toronto Blue Jays lograron romper el empate que llevaban durante un partido disputado contra los Yanquis de Nueva York este sábado. Fue el venezolano Yangervis Solarte quien se encargó de cambiar el resultado con un jonrón que le ayudó a Kevin Pillar a robarse la segunda, tercera y el plato que les llevara a la victoria.

De acuerdo con el portal Excélsior, los Azulejos pudieron recuperarse después de dos descalabros consecutivos. Tyler Austin conectó dos bambinazos para los Yanquis.

Osuna lanzó la novena entrada sin permitir daño, con un ponchado para preservar la victoria del también relevista Ryan Tepera (1-0), quien tuvo labor de un inning, con una base por bolas y un abanicado.

Por Toronto abrió el sonorense Marco Estrada, quien se fue sin decisión en trabajo monticular de siete entradas completas, con cuatro imparables, tres anotaciones, tres bases por bolas y dos ponchados.

Solarte abrió la octava entrada con un batazo profundo que sacó la pelota por el jardín central a lanzamiento de Dellin Betances (0-1) y que puso a Toronto arriba por 4-3.

Pillar se embasó con un sencillo y avanzó hasta la antesala. El veloz jardinero después anotó robándose el plato sin necesidad de barrerse cuando Gift Ngoepe estaba al bate.

Betances hizo un lanzamiento descontrolado, hasta el backstop.

Fue la primera vez que un jugador de Toronto se roba el home desde que Aaron Hill lo hizo contra Nueva York el 29 de mayo de 2007.

Por los Azulejos, el venezolano Solarte de 4-1, una anotada, una impulsada. El cubano Aledmys Díaz de 4-0.

Por los Yanquis, el dominicano Gary Sánchez de 4-0.

