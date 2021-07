¿Pizza,Chernóbil? TV Surcoreana se disculpa por gráficos “ofensivos” en transmisión de los JO

TOKIO.- Durante la emisión de la apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la empresa originaria de Corea del Sur, llamada Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) acaparó la atención con sus cuestionables opciones de imagen durante el desfile de naciones olímpicas.

Si bien algunos países estuvieron representados con artículos más inocuos, como la imagen de una pizza para Italia y de un salmón para Noruega, otros fueron más controvertidos.

South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.



Italy: pizza

Norway: salmon

Haiti: upheaval

Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld — Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021

La estación de televisión de Corea del Sur se disculpó después de usar gráficos "inapropiados" para representar a las naciones durante la ceremonia de apertura, incluyendo una foto de los disturbios en Haití y de Chernóbil en Ucrania, desconcertando a los espectadores.

Imágenes incoherentes en representación de los países

Por ejemplo, Haití, fue retratada con una foto aparentemente captada durante un motín, con lo que parecen neumáticos quemándose en el fondo. Cuando los atletas del país ingresaron al estadio, el medio explicó con un texto en pantalla que la "situación política de Haití está empañada por el asesinato del presidente", según explicó el periodista Raphael Rashid que reside en Corea del Sur.

Ucrania, estuvo acompañado con una cruda imagen en blanco y negro de la planta de energía nuclear de Chernóbil, que explotó en 1986. No está claro por qué la tragedia se usó como la descripción del país en sí, pero las etiquetas "desgracia nacional" y "Chernóbil" fueron tendencia en Twitter en Corea del Sur tras la polémica transmisión, expresó Rashid.

Is that… the photo of Chernobyl……….??? used to introduce Ukraine……???? https://t.co/0RyWMk9v7E — Juwon Park (@juwonreports) July 23, 2021

Errores en las presentaciones

Las incoherencias del MBC no terminaron con los gráficos mal elegidos. Al presentar Suecia, el medio aparentemente tenía la intención de describirlo como "país desarrollado de bienestar", pero un error tipográfico transformó "país desarrollado" en "sopa de sangre de vaca", un plato coreano.

Sweden: said it was the "developed country of welfare" but made a typo in "developed country" (선진국) and wrote "선지국" which is cow blood soup, a Korean delicacy.



One more thing: MBC also indicated the GDP and vaccination rate for each country, leaving netizens baffled. pic.twitter.com/1V3XhVBU0u — Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021

Tras toda la controversia, la televisora MBC finalmente expresó una disculpa, admitiendo que "en la transmisión de la ceremonia de apertura del evento, se usaron fotos inapropiadas al presentar países como Ucrania y Haití", así como "fotos y subtítulos inapropiados para otros países".

MBC has issued apology: "In today's Opening Ceremony broadcast, inappropriate photos were used when introducing countries like Ukraine and Haiti. Also, inappropriate photos and subtitles were used for other countries. We apologise to the viewers of Ukraine and other countries." pic.twitter.com/KQtk5eMW7K — Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021

"Pedimos disculpas a los países relevantes mencionados, incluida Ucrania y a los espectadores coreanos", reza su mensaje.

Con información de RT.

TE PUEDE INTERESAR:

Estocolmo declina nuevamente ser sede de JO de invierno 2026

VIDEO: Mujer intenta apagar la antorcha olímpica con pistola de agua en Japón

Juegos Olímpicos: Nadador competirá a pesar de no estar vacunado contra COVID