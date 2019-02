El delantero argentino Paulo Dybala compartió a través de redes sociales su colección de playeras de equipos de fútbol conseguida a lo largo de su carrera, dentro de la cual destaca la del Club América.

El atacante de la Juventus difundió el material en su cuenta oficial de Instagram, en el que se aprecia un gran número de prendas de distintos equipos, como la selección de Colombia y el AC Milan y otros equipos de su liga, y, entre estas, la del equipo de Miguel Herrera, en versión oscura.

Además, sobre la forma en la que ha conseguido las prendas, Dybala acompañó la fotografía con el texto: "Me tomó mucho tiempo conseguir mi colección de playeras".

Por su parte, la cuenta de Twitter @Otro compartió un video en el que el propio Dybala explica cómo ha integrado esta muestra.

Parte de la playera del América se puede apreciar alrededor del segundo 14 del video.

He has one of the biggest shirt collections you’ll ever see! Tune in as @PauDybala_JR breaks down the stories behind each one, only on https://t.co/NmeiKUWafP. #ourotherclub pic.twitter.com/LW3pOtYa8S