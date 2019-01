México, ‘al revelo’ para albergar la Serie del Caribe

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- México analizará albergar la Serie del Caribe de este año, ante la problemática político-social que vive Venezuela y se platicará con las autoridades de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Así lo informó la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara, quien señaló que tocará el tema con el presidente de la LMP, Omar Canizales, para analizar el panorama y las condiciones para su realización.

También te puede interesar: Detienen a ex beisbolista por abusar de un menor

“Se da esta situación, hable con (Omar) Canizales, no teníamos este escenario, lamentablemente las cosas se complicaron en Venezuela y existe que se cancele”, mencionó.

De acuerdo con información de Notimex, Refirió que México tiene las condiciones para hacerlo, aunque se debería contar con un panorama en relación a la inversión que se aplicaría para su realización, así como ver si se queda en las mismas fechas o se cambiaría.

Este jueves, la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC) convocó a una reunión urgente a través de una videollamada para conocer la postura de los asociados y con eso hablar de un cambio en la sede.

Hasta el momento, la ciudad venezolana de Barquisimeto se mantiene como la sede de la Serie del Caribe, programada del 2 al 8 de febrero próximo.

“Tendríamos que hablar de nuevo con ellos y ver la posibilidades de que se pueda traer a México. Hay condiciones para hacerlo, pero se tendría que ver el tema de costos y si es en las mismas fechas o se tiene que prorrogar”, expuso.

En relación a los Juegos Panamericanos Junior del 2021, la exc ompetidora sostuvo que por el momento no se prevé ningún evento de este tipo, dado que las experiencias pasadas con los Panamericanos de Guadalajara 2011 y Centroamericanos de Veracruz 2014 han dejado un mal sabor de boca.

“No lo tenemos en el plan, pero creo que la experiencia no ha dejado un buen sabor de boca. Hay muchas cosas que arreglar. No tendría sentido abrir es magnitud y de manera directa no lo hemos hecho”, expuso.