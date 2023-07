Policía de Santa Clara arrestó a sospechoso de apuñalamiento en el Levi’s Stadium

Los departamentos de policía de Sacramento y de Santa Clara informaron que concretaron la detención de Alejandro N, quien apuñaló a otro aficionado mexicano, en las gradas del Levi’s Stadium, los hechos violentos ocurrieron el pasado domingo durante el partido de México contra Qatar, en el último compromiso de la fase de grupos de la Copa Oro 2023.

Mediante un comunicado los elementos policiales de Santa Clara detallaron como se llevó a cabo el arresto, destacando que se realizó sin mayores inconvenientes, en la residencia del sospechoso de agresión, quien se rindió y presento resistencia. Posteriormente fue trasladado a la cárcel principal de ese condado donde seguirá con el proceso penal correspondiente.

Previamente añadieron que la detención se logró 24 horas después del incidente, gracias a las declaraciones de aquellos que presenciaron la agresión además de la avanzada tecnología de video en el Levi’s Stadium con lo cual lograron identificarlo a él y a su acompañante una mujer que no enfrentará cargos y únicamente es considerada en este caso como una persona de interés.

Para Villanueva de 29 años de edad, el proceso que le espera es complejo porque la policía del SCPD y un juez del Tribunal Superior del Condado de Santa Clara autorizaron que el arresto se realizará por el cargo de intento de asesinato.

También se reporta que tenían una orden de registro del domicilio del sospechoso y encontraron pruebas del delito, aunque se reservaron de qué evidencias se trata exactamente.

Medios destacan que el agresor podría enfrentar una pena mínima de 15 años de cárcel, según a la tipificación del delito de “intento de homicidio” en el Código Penal en el estado de California.

Anteriormente la Federación Mexicana de Fútbol condenó en un comunicado el apuñalamiento del domingo dos de julio declarando que reprobaban "rotundamente los actos de violencia que se suscitaron posterior al partido del domingo pasado", deseó la pronta recuperación del herido y se ofreció a colaborar con las autoridades locales para evitar sucesos en el futuro.

El hecho que se hizo viral en redes sociales con la circulación del video donde se evidenció una pelea donde se veía a varios mexicanos peleándose en las gradas cuando otro aficionado, que también portaba la camiseta del Tricolor, se acercó con un cuchillo y apuñaló a uno de los hombres en la refriega.

La herida se visualizaba como grave ya que parecía estar cerca del cuello o la parte superior del torso del hombre, y se podía observar cómo manaba la sangre, el estado de salud de la víctima según algunos medios es considerado como “estable” aunque en una entrevista para televisa quien recibió la agresión comentó que podría necesitar de una operación para que su esófago vuelva a funcionar bien.

Ni la Concacaf ni la FIFA han anunciado castigos para el Tricolor, mientras que la Femexfut tampoco ha dado a conocer la implementación de nuevas estrategias para evitar que se sigan presentando situaciones violentas por parte de aficionados mexicanos tanto en el país como en el extranjero.

