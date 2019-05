'Pollo' Briseño es segundo refuerzo chiva

Agencias

Antonio Briseño volverá al futbol mexicano, ya que este jueves cerró la negociación para convertirse en nuevo jugador de las Chivas.

A pesar de que había varios equipos interesados en sus servicios, entre ellos el Atlas, el Pollo decidió firmar con el Rebaño por tres años al llegar también a un acuerdo en su salario y así pronto será anunciado como nuevo elemento rojiblanco.

Briseño llegará libre tras jugar un año en el futbol de Portugal con el Feirense, que no supo mantenerse en la Liga NOS y descendió, por lo que aprovechó para despedirse del conjunto europeo. “Una temporada más que termina, no se cumplió el objetivo grupal, estoy triste y devastado, pero agradecido por el crecimiento inmenso en mi carrera. Aprendí cosas que nunca hubiera aprendido con el éxito y eso es lo que más rescato en esta época, ahora está en mí luchar para no repetir esta situación”, publicó Briseño.

“Su afición me abrazó como uno más de su familia, siempre cada partido apoyándonos y alentándonos a seguir. Gracias ‘civitas’ por todo el cariño que me entregaron, me llevo lo mejor de ustedes.

El jugador se encuentra en Monterrey, para visitar a la familia de su esposa y ahí logró el acuerdo con el alto mando rojiblanco, así que será cuestión de horas para que se anuncie su contratación.

Con 25 años, Briseño, Campeón del Mundo con México en el 2011, estará reportando con el conjunto rojiblanco para comenzar la Pretemporada los últimos días de mayo. Así, Briseño portará su tercera playera en México, ya que ha jugado para Atlas y los Tigres de la UANL.

El Pollo fue una de las peticiones del técnico, Tomás Boy para reforzar el cuadro bajo de las Chivas.

Choricero chiquilín a Tigres

Finalmente el cantero de Toluca, Adrián Mora, confirmó que se irá de Toluca para fichar con Tigres, equipo que ya se está reforzando aún y cuando está por disputar la Final del Clausura 2019 contra León.

Adrián Mora, canterano del Toluca, es traspasado al finalista de Liga, Tigres (Foto: @tolucafc_fb)

“Estoy agradecido con Toluca y la afición por lo vivido y muy emocionado con el nuevo reto que representa pertenecer a Tigres. Gracias Tigres, por esta gran oportunidad”, escribió en su cuenta de Twitter.

Pues su contrato con los mexiquenses termina el 31 de mayo, pero por ley de FIFA, puede firmar con otro club cuando le restan seis meses. Mora debutó el pasado 14 de septiembre de 2018 con Toluca en un partido ante Veracruz y actualmente se encuentra concentrado con el Tri Sub-22, ya que es parte de la prelista que dio el entrenador, Jaime Lozano, para el Torneo Esperanzas de Toulon, ahora llamado Maurice Revello.

(Info: mediotiempo)