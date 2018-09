‘Portazo’ de McLaren a ‘Checo’ Pérez

Agencia

LONDRES, Reino Unido.- El probable regreso del mexicano Sergio Pérez a McLaren se vino abajo este lunes por la mañana, cuando la escudería anunció que Lando Norris tomará el segundo asiento.

Lando, de 18 años, de Somerset, Reino Unido, es el piloto de pruebas y reserva de McLaren y compite en el Campeonato de Fórmula 2 FIA 2018.

También te puede interesar: Carlos Saínz nuevo piloto de la escudería McLaren

Actualmente ocupa el segundo lugar en el serial, después de haber ganado su debut en la Fórmula 2 desde la pole position, con cuatro carreras de dos eventos restantes.

El británico hará mancuerna con el español Carlos Sainz, de 23 años, en McLaren en 2019.

Este lunes la escudería anunció que el belga Stoffel Vandoorne, al igual que el español Fernando Alonso que había anunciado su retiro anticipadamente, no continuarán en el equipo la próxima temporada de la Formula 1.

A través de un comunicado, Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, agradece a Vandoorne por sus servicios y lamenta que no le "pudimos dar las herramientas necesarias para que mostrara su verdadero talento".

El belga también agradeció al equipo a través de redes sociales en un mensaje en el que anunciaba su salida de la escudería.

McLaren is delighted to announce that @LandoNorris will complete the team’s driver line-up for the 2019 season. #Lando19 https://t.co/aNndtP3WQE