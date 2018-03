Marchesín calificó como injusta su exclusión del Mundial

Agencia

MÉXICO.- El portero Agustín Marchesín calificó como injusta su exclusión de la convocatoria de la selección de futbol de Argentina para los partidos ante Italia y España, y dejó en claro que confía en integrar la lista final para la Copa del Mundo Rusia 2018.

"Me sorprendió no estar, incluso me resulta un poco injusto; vengo teniendo un buen presente en mi club. Juego todos los fines de semana, creo que estoy haciendo bien la cosas para seguir en la selección", dijo.

Pese a esta situación, el ex jugador de Lanús confió que todavía tiene posibilidades de estar dentro de los 23 elegidos por el técnico Jorge Sampaoli para disputar la justa mundialista.

"Es mi sueño jugar el Mundial y todavía no me considero afuera de la lista", apuntó.

En declaraciones a la radio "Closs Continental" de su país, el guardameta del América de México aceptó que los cuatro goles que recibió en el juego contra Nigeria a finales del año pasado pudieron haberlo afectado.

"No soy tonto y sé que el partido de Nigeria (2-4) fue un partido atípico, pero sé cómo fueron los goles, no creo que algún otro portero pudiera atajar esas pelotas, además considero que un partido no sirve para evaluar", sentenció.

Con información del portal de noticias Milenio