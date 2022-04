Fácil, Fácil: portero de Argentina celebra tras saber que México será su rival

El portero de la Argentina, Emiliano Martínez, hizo un comentario durante el sorteo del Mundial de Qatar 2022 donde aseguró que la Selección Mexicana es un rival "fácil, fácil".

"El Dibu" se encontraba en casa observando la transmisión del sorteo de la próxima Copa del Mundo, cuando salió la Selección Mexicana en el mismo grupo que la albiceleste.

En ese momento, brincó de emoción junto a su hijo y sentenció "easy, easy (fácil, fácil)".

Emiliano "Dibu" Martínez reacts to Argentina being drawn with Mexico at the 2022 Qatar World Cup. This via @gonzalezbruno. pic.twitter.com/e38e8zxe0T