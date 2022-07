Portero del Real Madrid reconoce la grandeza del América en Europa

A diferencia de lo que suelen decir varios personajes involucrados en el futbol, incluso mexicanos, en el Real Madrid aseguran conocer al futbol mexicano... Y en especial al América.

De cara al amistoso que sostendrán ante las Águilas el 26 de julio, en San Francisco, Estados Unidos, el portero Thibaut Courtois aseguró conocer al América, sobre todo a Guillermo Ochoa.

Mientras que Carlo Ancelotti, director técnico de los Merengues, reveló que conoce perfectamente lo que significa el club azulcrema.

Incluso, el italiano mostró respeto hacia el conjunto dirigido por Fernando Ortiz, y aseguró que en ese duelo "se enfrentan dos equipos con mucha historia".

Aunque dejó en claro que "cada equipo, en estos partidos no tiene que focalizarse tanto en el contrario, sino en hacer un buen juego, en hacerlo mejor y como debe ser el futbol".

Por su lado, Guillermo Ochoa no le dio miedo asegurar que el América y el Real Madrid tienen algo en común. Fue el miércoles 6 de julio cuando el arquero de la Selección Mexicana comparó a las Águilas con "los merengues", durante una conferencia de prensa.

"Me tocó estar del otro lado y cuando enfrentas a Real Madrid sabes de las pocas posibilidades que tienes, lo difícil que es jugar en el Bernabéu y suele pasar acá, lo difícil que es jugar contra América en el Azteca", agregó el histórico portero de las Águilas.

"No me da temor decirlo, es la realidad. Se puede comparar lo que significa Real Madrid en España con lo que es América en México, lo que representa para afición y prensa, lo que representa para los rivales enfrentarlos", aseveró el portero.

Paco Memo acepó que se deben guardar las debidas proporciones, pero en cuanto a exigencia y compromiso, son similares en su respectivo país.

Se dice y no pasa nada 🤓☝



🗣 "No me da temor decirlo, es la realidad. Se puede comparar lo que significa Real Madrid en España con lo que es América en México". Memo Ochoa habló de lo parecido que son ambos equipos. pic.twitter.com/rYThaSaZhS