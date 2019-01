Condenan a 75 años de cárcel al 'Gato' Ortíz

Agencia

MÉXICO.- Un viejo conocido del futbol mexicano por fin volvió a salir a la luz pero lamentablemente no son buenas noticias, pues todo apunta de mal en peor para este ex portero. A Omar el ‘Gato’ Ortiz, quien figurara hace unos años como el portero de Rayados de Monterrey y por desviarse del ‘buen camino’ entrando en el mundo de la delincuencia, le han dictado sentencia y no es nada alentadora, pues le dieron 75 años de cárcel luego de tener elementos suficientes para ser culpable de tres casos de secuestro, según informa el diario ‘El norte‘.

Vamos a recordar un poco la situación. El ‘Gato’ Ortiz figuraba en la Liga MX por el año 2012, mismo donde fue detenido por las autoridades al ser acusado de secuestro, por lo que enfrentaría cargos severos al incluir a una menor de edad. El 26 de enero del mismo año un juez ordenó la formal prisión para el portero, por lo que a partir de este momento pasarían varios años para dictarle una sentencia formal, indica el portal Diagonal.

Los años pasaron y no había nuevas noticias para el ‘Gato’ Ortiz, quien seguía recluido en el Cereso de Cadereyta, en Nuevo León, pero en 2017 volvimos a saber de él tras haber sido lesionado en un motín que se dio en el inmueble, pero no hubo más.

En noviembre del año pasado hubo una audiencia para conocer la resolución de este caso donde no se informó nada oficial, hasta este día, pues ahora ante la ley y todo el mundo, se sabe que el ‘Gato’ Ortiz pasará 75 años de su vida en la cárcel, cifra que no es nada alentadora, pues este hombre tiene 42 años y cuando salga tendría 127… ¡Ouch!

El ‘Gato’ Ortiz no fue el único detenido ni sentenciado, pues los informes dicen que Luis Alberto Tamez Hernández fue condenado a la misma pena por los mismos secuestros mientras que César Acosta Canchola fue condenado a 70 años. De acuerdo a información de la Agencia Estatal de Investigaciones, Omar Ortiz era el encargado de proporcionar la información de las personas señaladas para secuestrar. Una cosa de locos.

Así es como se cerrará una historia que se mantuvo en suspenso durante varios años, pues hasta este día muy pocos recordaban al ‘Gato’ Ortiz, pero ahora volvió a salir a la luz y de qué manera. Omar jugó en la Liga MX para equipos como Celaya, Necaxa, Jaguares, Necaxa, Atlante y Rayados, donde con este último dio positivo a la prueba antidopaje en 2010. Mal y de malas para este hombre.