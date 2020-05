Confiesa Orozco que es uno de los contagiados

Ciudad de México.- El portero Jonathan Orozco reconoció que es uno de los ocho elementos de Santos Laguna que resultó con positivo en Covid-19.

A través de un live en su cuenta de Instagram, el arquero aseguró que es asintomático y también aprovechó para desmentir una supuesta fiesta durante el confinamiento.

"Es mentira que hubo una fiesta, sí hubo una reunión con dos personas. Yo no salí de mi casa para nada. No sé cómo llegó el virus a mi casa, pudo haber sido en comida que pedimos, o sí en una persona que vino", dijo el portero.

"Estoy muy bien, no tengo ningún síntoma. Me siento mal, por mi familia, me siento apenado. Pido una disculpa, no es el ejemplo que quiero dar", agregó.