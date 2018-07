'Atacan' a luchador de la WWE por postularse como alcalde

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La super estrella de WWE, Glenn "Kane" Jacobs, ha sido criticado recientemente por luchar en WWE mientras sigue siendo candidato a la alcaldía de Knox County (Tennessee), tal como ha confirmado Knox News. Su oponente y líder del bando democrático, Linda Haney, ha afirmado públicamente que Jacobs debería estar por sus labores como candidato y no apareciendo en shows de lucha libre profesional, y más teniendo en cuenta que las elecciones anticipadas comienzan el 13 de julio y el día de las elecciones es el 2 de agosto.

"Me quedé estupefacta al ver que seguía con ello. Pensaba que era algo del pasado. Siento que en este momento tan crucial debería estar aquí y con su pueblo. Ser un artista no te convierte en una figura política. Puede que te dé algunos votos, pero creo que la gente quiere a alguien con sentido común y que esté dispuesto a liderar", ha confesado Haney.

Sin embargo, Jacobs se defendió y afirmó que de ganar las elecciones, sólo se centraría en su trabajo como alcalde. Asimismo, el actual alcalde de Knox County Tim Burchett y el ex alcalde Mike Ragsdale, ambos republicanos, han podido constatar que Kane se ha estado preparando su candidatura con mucha seriedad.

"Después de ser elegido alcalde, seré alcalde. A pesar de que seguiré haciendo algún par de cosas durante el tiempo. Es algo que he hecho durante 23 años y en con lo que he hecho historia. Siempre será parte de mi vida. Creo que la pregunta es si me lo estoy tomando en serio, y por supuesto que sí. No estaría haciéndolo si fuera lo contrario. Estoy seguro de que habrá personas que digan que no estoy enfocado y otros que dirán que es lo más divertido que ha ocurrido nunca. De nuevo, no puedes hacer a todo el mundo feliz. Simplemente haz lo que puedas y ya está. Siempre vas a estar atado por las críticas, no importa lo que hagas".