Premier League cancela su jornada por "respeto" a la reina

La Premier League pospuso el viernes los partidos previstos para este fin de semana como señal de respeto a la reina Isabel II. El fallecimiento de la monarca británica provocó también la cancelación de pruebas de alto nivel de golf, cricket y carreras de caballos en el país.

Los clubes de la primera división dijeron tras una reunión el viernes que querían “rendir homenaje al largo e inquebrantable servicio de Su Majestad la reina a nuestro país".

As a mark of respect to Her Majesty Queen Elizabeth II, this weekend’s Premier League match round will be postponed.