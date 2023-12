Premier League: Raúl Jiménez anota doblete en goleada del Fulham

El delantero mexicano Raúl Jiménez tuvo este miércoles una de sus mejores actuaciones con el Fulham al convertir un doblete en el triunfo de su equipo 5-0 ante el Nottingham Forest en la jornada 15 de la Temporada 2023/24 de la Premier League.

El atacante saltó como titular en Craven Cottage, donde su equipo sumó de a tres para mantenerse en la media tabla inglesa.

El primer gol de Raúl fue al minuto 34, tras marcar el pase al espacio y llegar puntual a la definición por arriba del portero Odisseas Vlachodimos.

Para su segunda anotación el canterano azulcrema aprovechó una mala marca de la zaga rival, para realizar un golazo, primero bajó el balón con el pecho, lo punteó para esquivar al portero rival y finalmente definió de taquito.

Alex Iwobi también marcó doblete y Tom Cairney cerró la cuenta para el cuadro londinense.

Con este triunfo, el Fulham llegó a 18 unidades y subió a la posición 12.

El siguiente duelo de los “Cottagers” será ante el West Ham United, en el que podría darse el choque de mexicanos entre Raúl Jiménez y Edson Álvarez.

