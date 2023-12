Premier Legue: Aston Villa vence al Arsenal y la batalla por la cima se vuelve más reñida

Aston Villa firmó una semana de ensueño este sábado vencieron por la mínima diferencia al Arsenal, previamente los Villanos Unai Emery dirigidos por el español Unai Emery la habían pegado al campeón el Manchester City por el mismo marcador de 1-0.

Dando golpes de autoridad con la intención de pelear el primer lugar, lo cierto es que tras esta fecha 16 la Premier League la lucha se ha cerrado más.

Con la victoria 1-0 en el Villa Park, Los leones establecieron un récord de franquicia con 15 victorias seguidas en casa en la liga y se colocaron a tan solo dos puntos del Liverpool, que es el nuevo lider de la clasificación hasta el momento en lo que va de la temporada 2023/24.

"Estamos mejorando mentalmente y creyendo que podemos ser más fuertes", aseguró Emery. "Queremos estar entre los mejores ocho equipos, pero muchos equipos quieren estar ahí. Al principio habían siete equipos líderes, pero peleamos para estar ahí'.

John McGinn anotó el único gol al 8, el portero argentino el Dibu Martínez y su defensa soportaron bien los intentos de los Gunners para al menos rescatar el empate, para ellos fue frustrante considerando que antes del descalabro estaban en la primera posición de la tabla.

Los Reds dirigidos por Jürgen Klopp sufrieron más de lo anticipado pero lograron venir de atrás para vencer 1-2 al Crystal Palace.

El propio estratega del Liverpool reconoció que fue una actuación "espantosa" de su equipo, que llegó a estar abajo 1-0 en Selhurst Park tras un penal de Philippe Mateta al 57.

Pero el panorama cambió cuando Jordan Ayew del Palace fue expulsado a lo 75 y un minuto después Mo Salah desvió el balón a la portería para empatar.

Harvey Elliott disparó a la distancia para sellar la victoria en el tiempo extra.

Liverpool llegó a 37 unidades para estar en la primera posición, es seguido por el Arsenal que se quedó con 36 y en el tercer peldaño aparece el sorpresivo Aston Villa con 35, los actuales campeones el Manchester City juegan el domingo 10 de diciembre de visita ante el Luton, los comandados por Pep Guardiola por ahora tienen 30 por lo que si ganan llegarían a 33.

Another dramatic late winner 🤩



Watch bitesize highlights of our 2-1 victory away at Crystal Palace for free on @LFCTV GO now 📺