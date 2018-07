Conoce a las jugadoras nominadas al premio 'The Best'

Agencia

ZÚRICH.- La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) anunció a las futbolistas nominadas al premio "The Best" para la Mejor Jugadora de la temporada 2017-2018.

La elección de las nominaciones fue tomada por expertos de futbol femenino de todo el mundo durante un periodo de 10 meses, del 7 de agosto de 2017 al 24 de mayo de 2018.

La ganadora será elegida por periodistas, entrenadores y capitanes de las selecciones nacionales y los usuarios que voten en la página oficial de la FIFA.

Respecto al año pasado, sólo la brasileña Marta y la danesa Pernille Harder volvieron a ser seleccionadas.

- Lucy Bronze (ING) - Olympique Lyonnais

- Pernille Harder (DEN) - VfL Wolfsburg

- Ada Hegerberg (NOR) - Olympique Lyonnais

- Amandine Henry (FRA) - Olympique Lyonnais

- Samantha Kerr (AUS) - Sky Blue FC / Perth Glory / Chicago Red Stars

- Saki Kumagai (JPN) - Olympique Lyonnais

- Dzsenifer Marozsan (ALE) - Olympique Lyonnais

- Marta (BRA) - Orlando Pride

- Megan Rapinoe (EUA) - Seattle Reign

- Wendie Renard (FRA) - Olympique Lyonnais

