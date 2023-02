Premio Puskas de la FIFA: conoce a los tres finalistas al mejor gol en 2022

Richarlison fue el brasileño que más lloró por la eliminación del Mundial de Qatar, pero ahora tiene motivos para sonreír al ser uno de los tres finalistas del Premio Puskas de la FIFA, en el que también compite el tanto de un jugador con la pierna amputada.

Al famoso autor de la celebración al estilo Danca do Pombo, y quien hizo bailar hasta al técnico Tite, se le reconoce por su anotación contra Serbia.

We have our finalists for #TheBest FIFA Puskás Award! 💫



🇧🇷 @richarlison97

🇵🇱 Marcin Oleksy

🇫🇷 @dimpayet17