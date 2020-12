Messi, CR7 y Lewandowski se disputan el premio The Best de la FIFA

Ciudad de México.- La FIFA dio a conocer este viernes a sus finalistas para ganar el reconocimiento The Best. En el apartado del mejor jugador están tres futbolistas acostumbrados a luchar por ser los mejores: Lionel Messi, estrella del FC Barcelona; Cristiano Ronaldo, figura en al Juventus, y Robert Lewandowski, el polaco del Bayern Munich.

El astro argentino ha vivido una temporada llena de problemas en cancha y fuera de ella. Sus diferencias con la presidencia del Barcelona y también con los cuerpos técnicos en turno, han provocado que su estrella deje de brillar.

A pesar de eso, lo que hace a sus 33 años, no deja de ser impresionante.

En la temporada 2019-2020, Messi en todas las competencias en las que participó con el Barcelona, jugó un total de 44 partidos, anotó 31 goles y dio 27 asistencias.

🥁 Introducing the finalists for The Best FIFA Men's Player 2020 🏆



🇵🇹 @Cristiano

🇵🇱 @lewy_official

🇦🇷 Lionel Messi#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/II15QxBxG4