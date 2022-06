Presentan a Armando Archundia como presidente de la Comisión de Árbitros

En reunión con los clubes de Liga MX, Iñigo Riestra, Secretario General de la FMF, presentó oficialmente a Armando Archundia como presidente de la Comisión de Árbitros.

Durante la presentación, el Secretario General, comentó:

En esta nueva etapa del arbitraje se trabajará, en dos ejes fundamentales:

Armando Archundia será el encargado de la operación y gestión de la Comisión, incluida la relación con los clubes. En caso de cualquier cuestión relevante que deba escalarse relacionada con el Arbitraje, ésta será atendida directamente por el Presidente de la FMF.

Por otro lado, el intercambio de mejores prácticas, donde la Secretaria General estará encargada únicamente del intercambio de información y mejores prácticas en cuestiones arbitrales con otras Federaciones.

Luego de cinco años en el cargo, el pasado 13 de junio Arturo Brizio presentó su renuncia a la presidencia de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol.

Durante conferencia de prensa junto a Yon de Luisa, Brizio aseguró que tomó la decisión por cuestiones estrictamente personales.

"No voy a hablar de las cuestiones que se hicieron bien, sólo puedo decir nos manejamos con respecto y honorabilidad y con eso me voy", dijo.

Por su lado, Yon de Luisa destacó que con Arturo Brizio hicieron grandes cambios y será difícil continuar el trabajo sin él.

"Me duele mucho no trabajar con él. Con Arturo se implementó el VAR, y si esto no hubiera llegado, los errores serían mayores a los que hay".