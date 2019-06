Presentan Chivas a Oribe Peralta

Agencias

De gala, de traje y con corbata roja al interior del Estadio Akron, Oribe Peralta fue presentado de manera oficial con Chivas este miércoles y en su discurso recordó una anécdota entrañable de su infancia.

Luego de las palabras de bienvenida del CEO del club, José Luis Higuera, y otro breve discurso del entrenador Tomás Boy, que rubricó con un “te va a ir bien”, el delantero tomó el micrófono para recordar que desde su natal La Partida, en Torreón, tuvo al Rebaño como referente.

“Chivas marcó mi niñez porque tengo historias importantes. Cuando era niño yo vivía en un pueblito que se llama La Partida y había un rebaño de chivas en un corral frente a mi casa, enfrente en un terreno baldío”, recordó.

“Ahí mis amigos y yo lo adaptamos para poder jugar ahí y practicar lo que más nos gustaba cuando soñábamos en llegar a ser futbolistas profesionales, y esa cancha que estaba cerca del Rebaño le pusimos El Jalisco por la relación que tenía con Chivas”. El Estadio Jalisco fue la casa del Guadalajara hasta el 2010, cuando fue inaugurado el Omnilife, que luego cambió de nombre a Akron.

Oribe comenzó sus palabras con una carta que llevaba preparada, pero luego siguió libre para recordar que el Guadalajara fue el primer club que le demostró que podía ser elemento de Primera División, alrededor del 2002.

"Muchos no lo recuerdan pero (Óscar) Ruggeri me dio la oportunidad de entrenar con el primer equipo, cuando jugaba en Segunda", mencionó. Además aseguró que no le espanta el descenso porque con Chivas llega para pelear por el título, consciente de que este fichaje iba a molestar a muchos.

Ante ello, recordó que los ciclos terminan y que el suyo en América ya había finalizado. "Cuantos más goles haga mejor le irá al equipo, entonces ese es un balance, que no solo yo sino todos hagan goles, trataré de colaborar con la mayor cantidad de goles posibles para que Chivas esté peleando por el título", manifestó.

