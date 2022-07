Presentan horarios de la Jornada 6 del Apertura 2022 de la Liga MX

La Jornada 6 del Apertura 2022 comienza este viernes y con ella una serie de encuentros emocionantes para los aficionados al balompié mexicano. La actividad comienza el día viernes en Ciudad Juárez, con el duelo entre Bravos y Toluca.

Para el día sábado la Liga MX presenta cinco enfrentamientos, entre los que destacan el duelo entre Cruz Azul y Necaxa, un poco más tarde también la visita de Pachuca a la ciudad de Guadalajara para enfrentar a Chivas.

Ya el domingo, Pumas en Ciudad Universitaria enfrentará a Rayados y en el partido de la fecha León recibe al América de Fernando Ortiz.

¿Cuándo y dónde ver la Jornada 6 del Apertura 2022?

VIERNES 29 DE JULIO

FC Bravos vs Toluca 21:05 horas / Transmisión: Fox Sports

SÁBADO 30 DE JULIO

Cruz Azul vs Necaxa 17:00 horas / Transmisión: VIX

Tigres vs Querétaro 19:05 horas / Transmisión: TUDN

Chivas vs Pachuca 21:05 horas / Transmisión: IZZI

Puebla vs Atlético de San Luis 21:05 horas / TV Azteca

Tijuana vs Mazatlán 21:05 horas / Fox Sports

DOMINGO 31 DE JULIO

Pumas vs Rayados 12:00 horas / TUDN

Santos vs Atlas 19:05 horas / Transmisión: VIX

León vs América 21:05 horas / Fox Sports

