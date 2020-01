Presentan la nueva 'Liga de Balompié Mexicano'

MÉXICO.- Con el eslogan "Sí hay de otra", nace la Asociación Nacional de Balompié Mexicano, que a manejará la Liga de Balompié Mexicano.

El presidente de dicha Asociación es Víctor Manuel Montiel, quien trabajó como entrenador de Fuerzas Básicas del Club Guadalajara, y fue el encargado de presentar el proyecto en la Cámara de Comercio, en presencia de ex futbolistas como Rodrigo "Pony" Ruiz, Missael Espinoza, Vicente Matías Vuoso, Johnny García, Juan Pablo García, entre otros, y ex técnicos, como Alberto Guerra.

El objetivo es proporcionar una oportunidad a todos aquellos futbolistas que a sus más de 20 años no hayan logrado debutar en Primera División o para los que no encontraron acomodo en una Liga de Ascenso y así puedan mantenerse activos en el futbol profesional.

Como asesores estará el ex árbitro José de Jesús Robles, Luis Gerardo Fonseca, y los ex jugadores Carlos Salcido y Ramón Morales, quienes aclararon que ellos no se reactivarán para integrar algunos de los equipos que aspiran a participar.

La idea, según explicó Montiel, es contar con 20 equipos en lo que ellos califican será una Liga de Primera División, y por lo pronto ya están inscritos 12 y van por seis más.

Los puntos de la república donde se abrirán las canchas para los partidos son Colima, Baja California, Ciudad de México, Nayarit, Guanajuato, y están en negociaciones con San Luis Potosí.

Al respecto del proyecto, Ramón Morales se mostró entusiasta: "Yo vengo con la intención de ayudar, fui chavo y de pronto hay compañeros que no continuaron con su carrera y puede haber más oportunidades, eso es lo padre, ojalá agarre forma".