Pumas presenta a su refuerzo uruguayo Facundo Waller

Ciudad de México.- Facundo Waller fue presentado hoy por los directivos del Club Universidad y tras asegurar que no busca una revancha personal, dijo que llega a uno de los clubes más grandes del fútbol mexicano, para aportarle en el mediocampo.

EN VIVO:

💻➡️ https://t.co/xsNYVHjDOv#Volveremos #SoyDePumas — PUMAS (@PumasMX) August 13, 2020

Waller superó dos operaciones de ligamentos cruzado en la rodilla, y declaró que apenas supo del interés de parte de los Pumas, no dudó en aceptar la oferta.

"No me lo tomo como revancha, llego a uno de los grandes. Soy un jugador de meter mucho, de ida y vuelta, de tener la pelota, me gusta jugar como 5, volante por fuera izquierda y derecha", recalcó.

Leopoldo Silva, presidente del equipo, junto con Jesús Ramírez, encargado del área deportiva fueros los encargados de darle la bienvenida y asignarle la camiseta con el número 12.

"Facundo es un jugador destacado en Uruguay, ha tenido actuaciones sobresalientes con las selecciones Sub-20 y Sub-23 de su país, es un gusto tenerlo con nosotros", declaró Silva.

Waller dijo que el tema de la pandemia fue lo que detuvo su salida del equipo de Colonia, pero en cuanto supo del interés de los universitarios no dudó en decirle que sí a su representante.

Comentó que en el lugar donde vivía se hacía una vida normal, pues solo hubo un contagio y la mayor parte de los casos se presentaron en Montevideo.

Ya platicó con el técnico Andrés Lillini y será el técnico quien tome la decisión de ver si lo toma en cuenta para el partido de este fin de semana o todavía esperan un poco más. "Físicamente estoy bien, estuve entrenando en mi país", detalló.