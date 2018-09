Óscar de la Hoya ¡también quiere ser presidente!

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El exboxeador, Oscar de la Hoya, expresó que piensa seriamente en postularse a la presidencia de Estados Unidos, además de que ya cuenta con un equipo trabajando en esto.

De acuerdo a información de TMZ, el actual promotor contempla incursionar en la política al postularse como candidato a la presidencia y que si el rapero Kanye West puede hacerlo, él también, informa Milenio en su portal web.

“En realidad, voy muy, muy serio y creo firmemente que si Kanye West puede alborotar al mundo diciendo que quizás algún día quiera postularse para presidente, ¿por qué yo no?”, dijo.

De la Hoya confesó que no cuenta con experiencia en el mundo de la política, pero ver que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, no contaba con experiencia al momento de iniciar su campaña presidencial, le proporciona tranquilidad.

Por último, de la Hoya dijo que en su pasado como boxeador, ya había recibido ofertas para participar en la política.

“He tenido millones de personas que me dicen: ‘Mira, ¿por qué no nos representas? ¿Por qué no te levantas y alzas la voz?”

“He tenido literalmente, la intención de explorar el mundo de la política a lo largo de los años. Desde que me convertí en un profesional del boxeo, he tenido millones de personas que me dicen: ‘Mira, ¿por qué no nos representas? ¿Por qué no te levantas y alzas la voz? ‘Y obviamente, la mayor voz que puedes tener es ser presidente “, expresó.

Oscar de la Hoya actualmente se encuentra en la promoción de la pelea entre el 'Canelo' Álvarez y Gennady Golovkin, la cual será el próximo 15 de septiembre.