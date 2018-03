Sancionan por tres años a presidente de equipo de fútbol

Agencia

GRECIA.- Ivan Savvidis, presidente del PAOK sacó un arma para amenazar a un árbitro en pleno juego.

De acuerdo con Vanguardia MX, el presidente del PAOK, Ivan Savvidis, fue sancionado con tres años fuera de las competencias griegas, lo que incluye la prohibición de entrar a los estadios de futbol, informó AFP.

El 11 de marzo, el directivo del Salonica entró con una pistola en el duelo de su club ante el AEK de Atenas, por lo que se le dictó el castigo por parte de la comisión disciplinaria de la liga griega.

El PAOK perdió aquel partido, otros tres puntos y tuvo una multa de 100,000 euros. Este sábado se reanuda la Liga en Grecia tras el incidente.

Además, el presidente del comité de la FIFA para supervisar la Federación Griega de Fútbol (EPO), Herbert Huebel, ha recomendado la expulsión de los clubes griegos y sus selecciones nacionales de las competiciones internacionales.

"La situación actual no permite a la EPO garantizar el buen funcionamiento de las competiciones nacionales", explica Huebel en su informe a la FIFA, recogido este jueves por los medios locales.

De momento el temido "Grexit" no es más que una posibilidad, pues la decisión del Comité de la FIFA no se celebrará hasta mayo o junio y hasta entonces Grecia tiene la oportunidad de enmendar aquellas cuestiones que no han convencido al austríaco.

Esta pequeña posibilidad de evitar el "Grexit" deja entrever que el informe de Huebel busca presionar a la federación griega antes de castigarles definitivamente.