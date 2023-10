Prevén cinco deportes inéditos para los Juegos Olímpicos 2028

El Comité Olímpico Internacional (IOC por sus siglas en inglés), prevé que cinco deportes por primera vez en la historia formen parte de los Juegos Olímpicos en Los Angeles 2028.

El béisbol, críquet, lacrosse, squash y el fútbol bandera podrían repartirse medallas en la justa olímpica que por tercera ocasión se realizará en la ciudad estadounidense.

México tiene en este momento a la quarterback mexicana Diana Flores como una de las máximas exponentes en el fútbol bandera que incursionará en el programa olímpico.

Baseball/softball, cricket (T20), flag football, lacrosse (sixes) and squash are the five sports submitted by the IOC’s Executive Board to the upcoming IOC Session as additional sports for the Olympic Games Los Angeles 2028. Full release: https://t.co/c97kn8hi6H