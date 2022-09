Prevén suspensión de la Premier League tras muerte de la reina Isabel II

El deceso de la Reina Isabel II marca un antes y después en la historia mundial, ante esta situación el fútbol inglés no queda exento de sufrir modificaciones en su calendario ante la noticia.

A lo largo de la historia únicamente ha habido un par de momentos en los que la competencia se detuvo, la primera ocurrió durante la II Guerra Mundial y la segunda más reciente con la llegada del virus del Covid-19.

Uno de los principales antecedentes que se tiene entre el fútbol británico y la realeza se dio durante la muerte de Lady Di, fecha en la que el fútbol fue suspendido durante un día.

Al confirmarse el fallecimiento del Monarca, se espera que toda actividad deportiva sea suspendida por tiempo indefinido y con esa notificación la Premier League haría un llamado a los clubes para detener actividades y unirse a la pena.

Tras la noticia de la muerte de la reina Isabel II, el equipo del Manchester United compartió en sus redes sociales un mensaje para todos sus segurida,

Por otro lado, el City, expresó sus más sinceras condolencias a la Familia Real tras el fallecimiento de su Majestad la Reina Isabel II.

La dedicación y el servicio de Su Majestad han sido ejemplares y nos unimos a nuestro país y al Commonwealth en el duelo por su pérdida.

