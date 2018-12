Boxeador transgénero derrota a contrincante mexicano

Agencia

CALIFORNIA, Estados Unidos.- En un combate en el Fantasy Springs Casino de Indio, California, el primer boxeador transgénero, Patricio Manuel, debutó con un triunfo por decisión unánime.

En la función de boxeo profesional de la empresa Golden Boy Promotions de Óscar de la Hoya, el estadounidense "Pat" Manuel le ganó al mexicano Hugo Aguilar con triple 39-37 por decisión de los jueces que premiaron su habilidad, publica el portal Infobae.

"Esto para mí no es de sólo un show, yo voy a darles más, veo que hay algunos en el público que no quedaron convencidos, pues voy a convencerlos"", dijo a la cadena ESPN.

Se refería a que para algunos hubiera sido mejor un empate. En el segundo episodio casi cayó a la lona, pero para el tercero y cuarto, el competidor trans se recuperó.

Antes del combate, Patricio Manuel dijo que no sentía desventaja por ser transgénero, ya que está seguro de su capacidad. Su camino hasta el histórico debut no fue nada sencillo.

En 2012 intentó ser parte del equipo de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de Londres como mujer, pero después de fracasar por una lesión en el hombro inició su transición hacia el género masculino.

Además del tratamiento hormonal supervisado por sus médicos, se enfrentó a la burocracia para obtener su licencia para practicar box. Para 2016 el Comité Olímpico Internacional permitió que hombres trans compitieran sin restricciones, por lo que "Pat" pudo lograr su sueño.

Ya sin senos, se enfrentó a dificultades de encontrar un entrenador y competidores. Evitó que su condición de hombre transgénero fuera un "circo mediático", ya que no se quiere esconder, pero tampoco quiere usar su condición como publicidad.

Eric Gomez, el presidente de Golden Boy Promotions, conoció su historia y decidió apoyarlo, por lo que eventualmente pudo pelear en competiciones amateur. Lo contrataron para su debut, y conforme a su desempeño, prometieron impulsar su carrera.

El pasado 6 de septiembre celebró su aniversario número cinco de haber decidido su transición. En su cuenta de Instagram expresó:

"Iba a terminar mi carrera deportiva como mujer, pero me di cuenta que no podía mantener más la mentira. Así que aposté mi amor (el box) y di un paso a la verdad. He pagado por esta decisión. Perder personas que creía familia, borrar años de carrera como atleta, perder mi licencia y luchando para conseguir oponentes… Pero siempre he podido decir sin ningún arrepentimiento que he vivido mi vida en mis propios términos. Así que salud para mí, por el hombre en el que me he convertido y continuaré haciéndolo".