Primoz Roglic gana la cuarta etapa y es líder de la Vuelta a España

Primoz Roglic, tricampeón de la Vuelta a España, se adueñó del maillot rojo de líder después de una emocionante victoria en la cuarta etapa de la competencia, disputada el martes.

El esloveno, quien es uno de los principales favoritos para llevarse el título, se impuso en el empinado final de la etapa con un potente sprint que le permitió dejar atrás a Lennert van Eetvelt en los últimos metros.

