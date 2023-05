Problemas en la F1: Suspenden GP de Emilia Romaña por mal clima

El Gran Premio de Emilia Romaña, sexta prueba del campeonato de Fórmula 1, que debía disputarse de viernes a domingo en el célebre circuito de Imola "no tendrá lugar este fin de semana".

La decisión se tomó debido a las inundaciones que causaron al menos cinco muertos en esa región de Italia, anunciaron este miércoles los organizadores.

The decision has been taken not to proceed with the Grand Prix weekend in Imola#EmiliaRomagnaGP #F1 pic.twitter.com/4taauGnFEA