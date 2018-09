Prohíben caravanas de aficionados en Liga MX

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- En nuevas medidas para tratar de erradicar la violencia en el fútbol mexicano, autoridades de distintos ámbitos acordaron de que se prohibirán las caravanas de aficionados, el acceso a los riñosos del pasado acto del fin de semana en el clásico regio, entre otros aspectos.

De acuerdo a Excelsior, aquel grupo de animación que sea Tigres o Rayados que marche en caravana, si no tiene boleto no se le permitirá seguir pasando los círculos de seguridad. Pero, además, ese grupo de animación no tendrá acceso a los siguientes encuentros”, indicó Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.

El directivo recomendó a los grupos de animación a que compren su boleto y vayan de manera organizada al estadio, pero no en caravanas.

“Todo grupo que vaya en caravana no tendrá acceso al estadio visitante ni como local”, reiteró.

“Los grupos que se identifiquen, que den su domicilio, que pongan su huella, que puedan ser accesados por la autoridad, podrán entrar al estadio. Los que no quieren dar su identificación, no son bienvenidos en el futbol mexicano”, agregó.

PROHIBEN ACCESO A RIÑOSOS

Manuel González Treviño, secretario de Gobierno, indicó que ya tienen identificados a los seguidores que participaron en los actos violentos.

“Queda prohibido el acceso de quienes participaron en la riña, tenemos identificados plenamente a quienes participaron. Convocamos a evitar mantas que propicien la violencia en redes sociales”.

Algunos de los acuerdos que alcanzaron las directivas de Rayados y Tigres, la Liga MX y el Secretario de Gobierno, Manuel González:

- Prohibir en forma definitiva el acceso a los estadios a quienes participaron en la riña.

- Entrega oficial de la base de datos de los grupos de animación a las autoridades de la ciudad.

- En caso de realizarse una caravana, prohibir en forma definitiva el acceso al estadio que pertenece.

- Establecer un comité que se reúna periódicamente, integrado por clubes y autoridades (al que se invitará a los medios de comunicación) con la intención de compartir mejores prácticas en todas las áreas. Este comité se reunirá permanentemente y no sólo frente al Clásico.

- Campaña de la amistad entre aficiones y de dignificación y respeto a las Policías.