¡Crack en ciernes!

Redacción / Sipse.com

Cancún, Quintana Roo.- Víctor Michel Díaz Braga tenía cuatro años cuando su papá, lo llevó a su primer entrenamiento. Ahí, comenzó todo, su relación con el fútbol, su pasión. “Por cierto, ese día lloré. Después, fui conociendo amigos y se me quitó el miedo, gracias a que mi papá me llevó a la escuelita de fútbol de la Región 77, en Corales. Crecí y aprendí muchas cosas, en parte a los entrenadores que tuve, como los ‘profes’ Sergio Hernández y Ricardo Román.

“Empecé en el Club América Viany, con el ‘profe’ Pedro Báez, hasta que fui al Club Monterrey, con el mismo entrenador. Actualmente juego con Troyanos y juego en la Liga ‘Guillermo Cañedo’, al igual que en la Champions Premier con Leones Negros”, detalla a Novedades Quintana Roo. Ahora, convertido en uno de los estelares de su equipo, Troyanos de Cancún, el sueño de convertirse en profesional está cada vez más cerca.

“Fui visoreado por tres equipos (Chivas, Pachuca y Monterrey) durante el torneo del Sector Amateur (con la Selección Sub-11 de Quintana Roo, que jugó hace unos meses el Nacional de esta categoría).

“Me dijeron que a los niños de mi edad no los llevan a los clubes, lo que quiere decir que me ficharían cuando tenga, mínimo 13, mientras tanto me harán un seguimiento en los torneos que participe o a través de videos.

¿Con quién de los tres me iría? No importa la camisa o el club, lo que sí es fundamental, es llegar a la Primera División. Reconozco que mi equipo favorito es el América, y admiro mucho a Oribe Peralta (recientemente presentado como refuerzo de las Chivas Rayadas del Guadalajara)”, manifiesta el goleador.