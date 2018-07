¡Ternurita! Con piñata, celebran 'cumple' de 'Chucky' Lozano

Agencia

HOLANDA.- El futbolista mexicano, Hirving 'Chucky' Lozano rompió una piñata en su cumpleaños, ya que el PSV no quiso que su fecha de nacimiento pasara desapercibida.

De acuerdo con Vanguardia MX, el mexicano Hirving Lozano celebró su cumpleaños en Holanda y el PSV no quiso que la fecha pasara desapercibida para ellos.

La escuadra de Eindhoven, a manera de sorpresa, le llevó una piñata al 'Chucky', quien entró vendado para que no viera lo que le habían preparado.

Lozano se reincorporó hace unos días a su conjunto tras la participación con la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia 2018.

El volante azteca, en caso de no cambiar de equipo en el actual mercado de transferencias, vivirá su segunda campaña con los 'granjeros', equipo que se lo comprara al Pachuca en una cifra récord en ese momento.

PSV descarta la venta de Hirving Lozano

El verano de Hirving Lozano ha estado lleno de rumores sobre su futuro a nivel de clubes y una buena participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo en Rusia, pero su nuevo técnico en el PSV Eindhoven se niega a dejarlo ir pese a las ofertas que puedan llegar.

A mediados del mes pasado, Mark Van Bommel asumió las riendas del Campeón de Holanda y este martes comentó que una de sus principales metas es retener al Chucky, de quien lo tendrían valuado en 40 millones, informa el portal Medio Tiempo.

"No tengo considerada la salida de Lozano porque no queremos perderlo. ¿Podemos decirle que no a una oferta de 40 o 45 millones de euros por él? Yo te digo que sí, es posible declinarla", aseguró Van Bommel.