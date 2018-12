PSV pide esta cantidad por Hirving Lozano

Agencia

EINDHOVEN, Países Bajos.- Es muy difícil que Hirving Lozano salga del PSV en este mercado invernal; sin embargo, las ofertas siguen cayendo a su escritorio y la directiva ya decidió que, en caso de dejar salir a su joya mexicana, se dejará pedir la esquizofrénica cifra de 46 millones de dólares.

De acuerdo con información de Univisión, ESPN y el portal Tuttosport, la directiva del Milan ha buscado de emergencia al representante del ‘Chucky’, Mino Raiola, para entablar negociaciones y puedan paliar la inminente salida del argentino Gonzalo Higuaín en este mercado de pases.

En principio, la escuadra rossonera se fue de espaldas cuando supo la cantidad que está pidiendo el conjunto de Eindhoven, pero la crisis de resultados que vive la institución le lleva a buscar jugadores de alto calibre que puedan insertarse rápidamente en su esquema.

También te puede interesar: La UFC quiere revancha de McGregor con Nurmagomedov

Lo anterior viene a validar las declaraciones de hace una semana de Marcel Brands, actual directivo del Everton que llevó al ‘Chucky’ al PSV, en las que dejaba en claro: “No pagaremos 35 millones de dólares por Hirving Lozano, cuando mucho estaríamos dispuestos a pagar 23”. Parece ser que la cotización del mexicano sube mucho en diciembre y más si se le requiere como solución inmediata para los problemas ofensivos de los clubes europeos.

Del otro lado de la moneda

El ex jugador de Pumas, Nicolás Castillo, no continuaría en el Benfica, equipo al que llegó apenas el pasado verano, y la directiva lusitana le estaría buscando un nuevo club, pero el andino no desea regresar a México porque lo consideraría un retroceso en su carrera.

Según publica el diario portugués A Bola, Castillo, de 25 años, el Benfica ya le habría hecho saber al chileno que no lo tiene dentro de sus planes para la segunda parte de la campaña y la intención de la institución sería cederlo a un equipo donde pueda recuperar su mejor nivel.