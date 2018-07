PSV no dejará ir al Chucky Lozano, ni por 45 millones de euros

Agencia

Ciudad de México.- El verano de Hirving Lozano ha estado lleno de rumores sobre su futuro a nivel de clubes y una buena participación con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo en Rusia, pero su nuevo técnico en el PSV Eindhoven se niega a dejarlo ir pese a las ofertas que puedan llegar.

A mediados del mes pasado, Mark Van Bommel asumió las riendas del Campeón de Holanda y este martes comentó que una de sus principales metas es retener al Chucky, de quien lo tendrían valuado en 40 millones, informa el portal Medio Tiempo.

"No tengo considerada la salida de Lozano porque no queremos perderlo. ¿Podemos decirle que no a una oferta de 40 o 45 millones de euros por él? Yo te digo que sí, es posible declinarla", aseguró Van Bommel.

"Queremos conservar la plantilla porque nos ilusiona la Champions League y haremos todo en nuestro poder por lograrla. Además, no somos un club de esos que vendemos uno y compramos otros, siempre hay que tener un Plan B preparado".

Barcelona, Manchester United, Arsenal y Everton son de los equipos con los que se ha ligado al Chucky Lozano, quien anotó el gol de la victoria para México contra Alemania en Rusia 2018 y fue el mejor romperredes de los Granjeros en la Eredivisie anterior.

El objetivo de Van Bommel es mantener al mexicano mínimo un año más, pues considera que después de coronarse en el Eredivisie, esta temporada en la que participarán en la Champions League, será clave en el crecimiento de Lozano.

El mexicano llamó la atención de varios equipos en Europa, debido a las actuaciones que tuvo en Rusia 2018, donde empezó de buena forma con un gol ante Alemania. Posteriormente no perdió la titularidad en los tres juegos restantes que encaró la selección mexicana, informa ESPN.