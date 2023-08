Puebla y Xolos se medirán en la jornada 7 del Apertura 2023 de la Liga MX, el viernes 1 de septiembre, a las 21:10 horas (Horario del centro de México), en el Estadio Cuauhtémoc.

La Franja encontró el camino del triunfo en esta temporada, en el juego anterior vencieron por la mínima diferencia a los Bravos de Juárez quitándoles el invicto gracias a la anotación de Diego de Buen, para el equipo poblano será primordial seguir haciéndose fuertes como locales.

Los camoteros aún no cuentan con técnico oficial tras el cese de Eduardo Arce, el club lleva cuatro unidades ya que llevan un saldo de uno ganado, uno empatado y cuatro perdidos, es primordial no rezagarse más y necesitan aplicarse, ya que superaron un tercio del certamen, cada vez se vuelve más complicado el pelear por los puestos de la nueva modalidad del repechaje.

La jauría apenas logró rescatar el empate 1-1 con el Mazatlán a pesar de que se habían visto en desventaja con anotación de Luis Amarilla al 13, al 25 consiguieron empatar con gol de Gonzáles Espínola, en un duelo reñido pero de pocas ocasiones, el marcador ya no se movió.

El Xolaje dirigidos por Miguel Herrera llevan cinco puntos, aunque hay que resaltar que tienen un juego pendiente, llevan una victoria, dos igualadas y dos derrotas, para ellos es prioritario mejorar su cosecha de unidades de lo contrario la clasificación se les complicará.

Los últimos cinco enfrentamientos entre ambos indican un registro de dos triunfos para el Puebla, tienen dos empates y los de Tijuana se impusieron en una ocasión.

La última vez que se vieron las caras fue el pasado 29 de abril, en ese cotejo los poblanos proporcionaron una de sus mejores actuaciones logrando ganar por goleada 5-2.

El partido lo podrás sintonizar por Azteca Deportes.

Sigue la doble cartelera del #ViernesBotanero 😱



No te pierdas la Jornada 7 de la Liga BBVA MX, Puebla vs Tijuana al terminar Juárez vs Mazatlán.🏟⚽️



📆 Viernes 1 de septiembre.

⏰ 21:00 Hrs.

📲 @AztecaSiete y plataformas digitales de TV Azteca Deportes. pic.twitter.com/bInKuFZ3WB