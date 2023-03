Puerto Rico apertura el Clásico Mundial 2023 con victoria

Francisco Lindor anotó dos veces y conectó un sencillo remolcador para que Puerto Rico venciera por 9-1 a Nicaragua el en su debut en el Clásico Mundial 2023.

Lindor tuvo un sencillo y anotó en la primera entrada.

Elian Miranda bateó un jonrón ante el abridor Marcus Stroman en la quinta para empatar el juego a uno.

Tanto Lindor como Javier Báez empujaron carreras en la quinta, Kiké Hernández anotó y MJ Meléndez impulsó un sencillo de dos carreras para que Puerto Rico se fuera arriba 6-1.

Puerto Rico agregó a la cuenta con un séptimo episodio de tres carreras cuando Emmanuel Rivera anotó con un error de fildeo y Christian Vázquez agregó un sencillo de dos carreras.

