Pumas arremete contra el arbitraje en la Concachampions

Los Pumas dejaron ir la ventaja que tenían en el partido de ida de la final de la Concachampions frente a Seattle Sounders, y se tuvieron que quedar con un amargo empate. Además del resultado, el equipo comandado por Andrés Lillini se fue molesto por el arbitraje en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

El jugador auriazul, Higor Meritao, se dijo molesto por el primer penalti en contra.

"Estoy muy molesto con algunas cosas que pasan en Pumas y no es de hoy. Yo creo que fue falta sobre mí en el primer penalti. Tenemos que olvidar esto y seguir trabajando para ganar el partido allá", declaró el mediocampista brasileño.

"En el torneo local han pasado muchas cosas con nosotros. Hay que ver si la directiva va a hablar o hará algo. El primer penalti cambia todo el partido, si no marcan eso, lo segundo no llegaría, me voy muy molesto", agregó.